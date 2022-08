Monza, visite e firme per Pablo Marì dall'Arsenal

(ANSA) - MONZA, 10 AGO - Dopo aver chiuso per Petagna, ma ancora in attesa dell'ufficializzazione, il Monza fa suo anche il difensore spagnolo Pablo Marì: per il difensore spagnolo, 28 anni, prestito dall'Arsenal con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nel pomeriggio di oggi, visite mediche e poi la firma con i biancorossi, l'annuncio dell'ufficialità del contratto potrebbe arrivare già entro sera o, al più tardi, nella giornata di domani. Con Pablo Marì, contando anche Petagna, i colpi del nuovo Monza salgono a 13. In attesa degli sviluppi sullo juventino Rovella, con cui i brianzoli potrebbero chiudere a ore. (ANSA).