Milano si conferma regina delle città che leggono di più

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - E' Milano, per il decimo anno consecutivo, la regina delle città che leggono di più, seguita da Roma, al secondo posto, e Torino, al terzo, che riconfermano la loro presenza sul podio. Cresce la passione per la lettura a Cagliari e a Bari che stupiscono con un balzo in avanti nella classifica, rispettivamente in dodicesima e quindicesima posizione. Lo mostra la classifica delle città italiane più appassionate di lettura nel 2022 di Amazon.it. 'Fabbricante di lacrime' (Magazzini Salani) di Erin Doom è il libro più letto, un successo da nord a sud, seguito da 'La canzone di Achille' (Marsilio) di Madeline Miller. I bolognesi e i napoletani sono i più inclini a leggere in formato digitale. Nella Top 10 delle città più appassionate di lettura, al quarto posto troviamo Bologna, seguita da Genova, Firenze, Napoli, Padova, Verona e Trieste.

I milanesi si concentrano maggiormente su libri di letteratura, i romani hanno acquistato soprattutto libri per bambini e ragazzi. Inoltre, i milanesi hanno un proprio libro preferito: 'Conosco un posto. Milano' (Magazzini Salani) di Caterina Zanzi, un'occasione per tutti i lettori meneghini di scoprire posti imperdibili e ancora inesplorati della propria città. (ANSA).