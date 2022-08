Accoltellarono giovane, 2 denunciati

(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Sono due 30enni monzesi gli autori della violenta aggressione a un 19enne di Brugherio, accoltellato alla schiena la notte dello scorso primo maggio dopo una discussione per futili motivi con gli occupanti di un'auto di passaggio. Li ha identificati e denunciati per lesioni volontarie aggravate la Squadra Mobile della Questura di Monza.

La comparazione tra le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, le dichiarazioni dei testimoni e la verifica di tutte le auto immatricolate in provincia di Monza e di Milano corrispondenti al modello indicato dai testi e visibile nelle immagini - una Renault di colore chiaro - hanno permesso di identificare i due autori dell'accoltellamento. Si tratta di un pregiudicato per reati contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti residente a Monza e di un incensurato di Brugherio. Indagati a piede libero, devono rispondere di lesioni aggravate dall'uso del coltello.

"Quanto accaduto deve far riflettere perché non può una serata in compagnia trasformarsi in un grave fatto di sangue con un giovane colpito alla schiena da una coltellata - commenta il questore di Monza, Marco Odorisio -. Ancora una volta, come accertato, ricorre l'abuso di bevande alcoliche che, unite a una parola o a un gesto di troppo, potevano trasformarsi in tragedia. L'invito è quello di essere sempre consapevoli, sia nei momenti di divertimento che di socialità". (ANSA).