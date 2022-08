Sala, sul Flat tax balle portate avanti da politici superficiali

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - La Flat Tax "sarebbe un errore clamoroso. Non credete a queste 'balle' portate avanti da politici superficiali". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato sulle sue pagine social la proposta sul fisco del leader della Lega, Matteo Salvini, di una Flat tax al 15% per tutti.

Secondo Sala questa proposta "è economicamente insostenibile per un paese già enormemente indebitato - ha aggiunto -. La progressività delle tasse è stata una conquista politica e sociale per una maggiore equità, che va difesa".

"In questa triste campagna elettorale c'è una vittima sacrificale: la verità. Chi non ha il coraggio di dire la verità alle italiane e agli italiani non può nemmeno avere un'idea di futuro - ha concluso -. E figuriamoci se può avere credibilità e concretezza". (ANSA).