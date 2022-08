Giovani ambrosiani pellegrini a Compostela, Delpini con loro

(ANSA) - MILANO, 09 AGO - Sono un centinaio i giovani ambrosiani dai 18 ai 30 anni impegnati in questi giorni nel Cammino di Santiago, proposto dai Servizi diocesani per i Giovani e l'Università e per la Pastorale del Turismo e dei Pellegrinaggi in occasione dell'Anno santo Giacobeo. Giovedì 11 agosto l'Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, incontrerà i giovani pellegrini nella Cattedrale di Santiago, dove presiederà la santa messa del pellegrino.

La mattina di venerdì sono in programma una visita guidata, con un taglio catechetico, alla Cattedrale e la celebrazione del sacramento della Riconciliazione, mentre in serata si terrà un incontro con i giovani spagnoli seguito da un dialogo tra il vescovo di Santiago, Julián Barrio Barrio, e l'arcivescovo Delpini. Si tratta - spiega la Curia - del primo pellegrinaggio diocesano ufficiale guidato da un Arcivescovo di Milano dai tempi del cardinale Carlo Maria Martini.

Il prossimo pellegrinaggio diocesano, destinato questa volta agli adulti, sempre in compagnia di monsignor Delpini, avrà come meta Fatima (Portogallo) e si svolgerà dal 2 all'8 settembre.

