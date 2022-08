Basket: Openjobmetis Varese completa ranghi con J.Johnson

(ANSA) - VARESE, 09 AGO - Con l'ingaggio di Jaron Johnson, guardia-ala statunitense, classe 1992, ufficializzato in giornata, la Openjobmetis Varese ha completato i quadri della squadra che parteciperà al prossimo campionato di basket.

Johnson è alla sua prima esperienza italiana dopo avere militato negli scorsi anni in Israele, Francia e Russia.

Agli ordini del nuovo allenatore statunitense Matt Brase, che avrà come assistente Paolo Galbiati, ci saranno i playmaker Giovanni De Nicolao e Colbey Ross, le guardie Jaron Johnson, Matteo Librizzi e Tomas Woldetensae, le ali Markel Brown, Giancarlo Ferrero, Justin Reyes e Niccolò Virginio e i centri Guglielmo Caruso e Tariq Owens. (ANSA).