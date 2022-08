Scoperto dalla polizia piromane tenta suicidio, salvato dagli agenti

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Convinto di essere stato scoperto, un piromane, che negli ultimi giorni ha incendiato diverse auto e moto, ha tentato il suicidio. Un 35enne è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Niguarda di Milano. Ferito ai polsi e all'altezza del cuore, l'uomo è stato salvato dalla polizia, che lo ha soccorso dopo essersi fatta aprire la porta di casa.

Il piromane, che è incensurato, è accusato di aver dato fuoco, lo scorso 17 luglio all'alba in via Marostica al confine del quartiere De Angeli-Frua, a due macchine. Dalle immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza è stata vista una persona con un grosso cane al seguito incendiare una delle vetture.

Sempre in via Marostica, sempre all'alba, il primo agosto ha incendiato altri cinque tra auto e moto e il dehors di un locale di via Anguissola.

Nel corso della perquisizione, i poliziotti del Commissariato Porta Genova hanno rinvenuto gli abiti immortalati nei filmati, il cane, un'agenda in cui scrive di volersi suicidare e un cellulare con due file audio delle sue memorie prima di tentare il suicidio. L'uomo è stato denunciato. (ANSA).