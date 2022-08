Salvini, corsa Moratti? Nessuno divida il centrodestra

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - "Siccome abbiamo lavorato in tutta Italia per unire il centrodestra mi auguro che nessuno divida il centrodestra". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine della visita ad un canile di Milano, rispondendo a chi gli chiedeva della candidatura di Letizia Moratti in vista delle elezioni regionali del 2023.

"Tutti i sondaggi che ho visto danno il centrodestra vincente. Con chiunque candidato. C'è un governatore in carica che si chiama Attilio Fontana - ha ribadito- per me squadra che vince non si cambia". (ANSA).