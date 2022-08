Musica: al via sul lago di Como il lake endless joy festival

Musica e natura si incontrano per dieci giorni tra Cernobbio, Madesimo, la Valle Intelvi e la vetta del Monte Bisbino, tutto sul lago di Como e dintorni: è il Lake Endless Joy Festival, in calendario dal 20 al 30 agosto.

Il festival è ideato e diretto dal pianista e compositore Alessandro Martire, che inaugurerà la rassegna il 20 agosto sul Montespluga con un assaggio del suo prossimo disco in lavorazione per Carosello Records, oltre a brani già editi come "Flowers" e l'album "Share the world".

Ad affiancare Alessandro Martire nel programma di questa edizione ci saranno la violinista francese Esther Abrami e il vincitore di XFactor 2017 Lorenzo Licitra, rispettivamente impegnati in una serata dedicata alla musica classica (25 agosto) e una alla musica pop (26 agosto) a Cernobbio.

"Il Lake Endless Joy Festival è un progetto unico nel suo genere che esprime a pieno il mio forte legame con il lago di Como, mia cara fonte d'ispirazione", racconta Alessandro Martire. "Il mio impegno è valorizzare attraverso la musica e la partecipazione di grandi artisti questo luogo meraviglioso - aggiunge -.

Dopo un periodo molto difficile, che ha segnato tutto il mondo, l'arte e la cultura devono essere il motore pulsante per tornare a condividere forti emozioni. I contesti naturalistici del festival sono suggestivi e di grande impatto per artisti e pubblico".