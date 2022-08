Ferragosto: arcivescovo Milano a pranzo con i poveri

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - L'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, il giorno di Ferragosto parteciperà al tradizionale pranzo dell'Opera Cardinal Ferrari insieme a 180 dei senza tetto che frequentano normalmente il centro diurno.

"Qui alla Cardinal Ferrari ogni giorno vediamo gli ultimi, dai senza dimora a chi ha perso il lavoro o la casa, in numeri sempre più consistenti e preoccupanti - ha spiegato il presidente Pasquale Seddio -, persone che con tanta discrezione e dignità siedono alla nostra mensa e trovano accoglienza.

Pensiamo che sia doveroso organizzare un pranzo di ferragosto che regali un momento di distensione e che possa lenire le ferite della povertà e della solitudine".

Al pranzo hanno deciso di partecipare anche l'assessore comunale al Welfare Lamberto Bertolé e l'assessore regionale allo Sviluppo della Città metropolitana Stefano Bolognini.

Nei mesi estivi, l'Opera, attivi sette giorni su sette, ha incrementato tutti i servizi di accoglienza e servizio counselling e ascolto; ha distribuito quotidianamente acqua, frutta fresca, cibo, gelati, indumenti freschi, borracce, cappellini, creme solari, sandali; ha messo a disposizione docce, il salone e poltrone in luoghi con aria condizionata. E ci sono stati anche momenti di incontro come i charity shop d'estate con apericena per gli abitanti della zona, un concerto solidale, tornei di bocce.

Il prossimo evento sarà quello di Ferragosto, con la messa alle 11:30 e poi il pranzo con un menù speciale l'attesissimo pranzo di Ferragosto con un menù speciale donato da Lidl Italia, che è partner dell'Opera dal 2017. (ANSA).