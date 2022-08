Due operai ustionati in modo grave nel Mantovano

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - Due operai, di 42 e 52 anni, sono rimasti ustionati in maniera grave nel corso dei lavori che stavano eseguendo all'interno di un centro benessere nei pressi del Mantova Village a Bagnolo San Vito, nel Mantovano.

Stavano lavorando alla sostituzione di una vasca dell'idromassaggio con dei solventi per la pulizia completa, quando il contatto con i pantaloni acrilici di uno dei due col liquido ha provocato una reazione e la conseguente ustione, propagata su tutte le gambe. L’uomo è stato accompagnato in ospedale a Mantova in codice rosso. Ferito, e ricoverato, anche il collega che ha tentato di soccorrerlo.