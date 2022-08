Da Lombardia dote scuola a 3.385 studenti meritevoli

(ANSA) - MILANO, 08 AGO - E' in arrivo nei prossimi giorni a 3.385 studenti lombardi la dote scuola che viene assegnata per merito ai ragazzi delle superiori e della formazione professionale che hanno avuto risultati particolarmente buoni nell'anno scolastico 2020/2021.

Di questi 932 riceveranno 1.142 euro per aver ottenuto il massimo dei voti all'esame di diploma, mentre 2.453 studenti del terzo e il quarto anno che hanno terminato l'anno con la media del 9 riceveranno, invece, 380 euro ciascuno. Fondi che possono essere usati per iscriversi all'università o a percorsi di formazione tecnica superiore, ma anche per l'acquisto di libri, computer, o biglietti per mostre, musei e teatri In totale, l'investimento di Regione Lombardia per Dote Scuola - Componente Merito (per cui le domande sono aumentate del 31%) è di 2 milioni di euro.

"Questa - ha sottolineato l'assessore all'Istruzione Fabrizio Sala - è una delle quattro componenti della Dote Scuola, per cui abbiamo stanziato in totale 58 milioni di euro - perché dare ad ogni studente la possibilità di scegliere il proprio percorso, senza vincoli economici, è da sempre una nostra priorità".

Nell'area personale di bandi online ogni richiedente può vedere lo stato della sua domanda, comunque dal 4 agosto sono partite le email per informare se la domanda è stata ammessa.

ammessa e sottoposta a controllo o non ammessa e dal 10 arriveranno le mail con il codice Dote Scuola e le istruzioni per l'utilizzo del contributo. (ANSA).