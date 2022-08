Trova i ladri in casa che lo sequestrano, due ricercati

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Quando è tornato a casa poco dopo mezzanotte, si è trovato nell'appartamento in via Arena, strada vicino alla zona della movida milanese delle colonne di San Lorenzo, ha trovato due sconosciuto, che a quel punto lo hanno minacciato con un cacciavite e immobilizzato legandolo a una sedia mentre cercavano di aprire la cassaforte.

I vicini, che hanno sentito frastuono, hanno chiamato la polizia che è arrivata per controllare cosa fossero i rumori in appartamento. Quando sono arrivati gli agenti hanno visto i due scappare e mentre li cercavano hanno sentito qualcuno che li chiamava dalla finestra: il venticinquenne che ha raccontato loro la brutta avventura, finita senza che i due riuscissero però ad aprire la cassaforte. Sono ora ricercati con l'accusa di sequestro e rapina. (ANSA).