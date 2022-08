Speleologo ferito in grotta Varesotto, soccorsi per estrarlo

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Uno speleologo di 35 anni è rimasto ferito oggi intorno alle 13 all'interno della grotta Remeron a Comerio, in provincia di Varese. Si tratta di una delle cavità naturali nel massiccio del Campo dei Fiori in cui vengono organizzate escursioni.

Sarebbe stato colpito al capo da un masso a circa cento metri di profondità. A dare l'allarme è stato un compagno di escursione. Sul posto stanno intervenendo, oltre al personale del 118, i tecnici del Cnsac, il soccorso alpino, che hanno il compito non semplice di imbragarlo e portarlo all'esterno.

(ANSA).