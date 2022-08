La 'Madonna dei Tencìtt' cambia casa, trasferita al Policlinico

(ANSA) - MILANO, 07 AGO - Cambia casa la 'Madonna dei Tencìtt', dipinto commissionati nel Seicento dai carbonai di Milano per ringraziare la Vergine di averli salvati dalla peste, che fino allo scorso 18 luglio si trovava sul muro esterno di un edificio di via Laghetto protetta da una teca.

La teca non è bastata a proteggerla dagli agenti atmosferici e soprattutto dagli effetti del sole. Per questa ragione il Comune, che possiede l'edificio di via Laghetto, ha deciso di rimuovere l'ex voto per trovargli una sistemazione più protetta, ma comunque visibile.

Il dipinto - che raffigura la Vergine con san Sebastiano, Rocco e Carlo Borromeo e riporta anche la più antica attestazione pittorica del Lazzaretto di Milano - rimosso grazie a MM Casa è stato trasportato al Policlinico dove sarà visibile nello spazio espositivo dei Tesori della Ca' Granda, aperto gratuitamente dal lunedì al venerdì fra le 10 e le 18.

D'altronde l'ospedale, non solo è vicino a via Laghetto, ma è anche l'ente che ha creato e gestito per secoli il Lazzaretto.

Il Comune ha approvato la sottoscrizione con il Policlinico di un contratto di comodato gratuito per dieci anni, rinnovabile, della tela che ha una grandezza di due metre e 43 centimetri per un metro e 43.

In autunno, grazie a un accordo tra il Castello Sforzesco e la scuola di restauro dell'Accademia di Brera, 'Madonna dei Tencìtt' verrà restaurata, in tempo per essere ammirata dai visitatori il prossimo anno quando si celebra il 15'0mo anniversario della morte di Alessandro Manzoni, che nei Promessi sposi e nella Storia della colonna infame ha raccontato la peste che devastò Milano nel Seicento. (ANSA).