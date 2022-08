Terminate le prove, Procura dissequestra i binari del Passante

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - La Procura di Milano ha disposto il "dissequestro e la restituzione" a RFI del tratto di coppia delle rotaie del Passante di Milano sequestrate tra le fermate Dateo e Porta Vittoria in seguito alle anomalie riscontrate nelle scorse settimane da Trenord, la società che gestisce il trasporto ferroviario regionale, nell'usura delle ruote dei convogli.

Il decreto è stato notificato in serata ieri, venerdì 5 agosto, alle parti interessate, Rfi e Trenord, al termine delle prove che hanno permesso di individuare le probabili cause delle anomalie e, in particolare, il nesso tra il malfunzionamento dell'impianto di erogazione del grasso lubrificante delle rotaie e l'usura delle ruote.

Secondo la procura, Rfi e Trenord dispongono ora di "importanti elementi per valutare e individuare le soluzioni tecniche più opportune al fine di consentire la ripresa della circolazione dei treni sulle linee suburbane in condizioni di sicurezza, se del caso procedendo autonomamente ad ulteriore attività". Come si evince dal provvedimento, tra le soluzioni che possono essere adottate c'è il "potenziamento della lubrificazione dei binari nel tratto critico (...); la parziale rimodulazione dei percorsi attraverso il ricorso alle linee di superficie; il monitoraggio costante delle ruote". La data per la ripresa del servizio non è ancora stata definita con certezza. (ANSA).