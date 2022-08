Incidenti stradali: taxi investe e uccide anziana su strisce

(ANSA) - MILANO, 06 AGO - Una donna di 74 anni è stata investita e uccisa, all'alba di questa mattina, da un taxi diretto all'aeroporto milanese di Linate mentre stava attraversando le strisce pedonali. L'anziana è morta all'istante. Il tassista, sotto choc, si è fermato per prestare i primi soccorsi e dare l'allarme.

In particolare, l'incidente si è verificato alle 5.45 in un attraversamento pedonale, in viale Forlanini, con il semaforo che però, come è di norma, a quell'ora stava lampeggiando. Le indagini sono condotte dai vigili urbani. Il guidatore è stato sottoposto agli esami etilometrici. (ANSA).