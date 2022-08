Incendio distrugge un deposito di vernici nel Bergamasco

(ANSA) - BERGAMO, 06 AGO - Un vasto incendio è divampato oggi in una ditta di vernici di Azzano San Paolo, alle porte di Bergamo: il rogo ha causato una colonna di fumo nera visibile da buona parte della provincia.

Sul posto sono intervenuti per domare le fiamme i vigili del fuoco di Bergamo, Dalmine e Treviglio. Le fiamme si sono sviluppate nel deposito della ditta 'Astra Vernici' di via delle Industrie. Sono andati in fumo circa 200 metri quadrati di capannone. Non si sono registrati feriti, ma la struttura è andata completamente distrutta. Non risultano problemi di tipo ambientale per i fumi sprigionati nel rogo. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. (ANSA).