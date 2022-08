(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Per il secondo anno torna a Milano la Bebe Vio Academy, il progetto voluto dalla campionessa di scherma paralimpica, realizzato in partnership con Nike e gestito dall'Associazione art4sport ONLUS.

Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutti i bambini e ragazzi tra i 6 e i 18 anni, con disabilità fisica e normodotati che, insieme, sperimenteranno cinque diverse discipline sportive: sitting volley, basket in carrozzina, scherma in carrozzina, calcio amputati e calcio ciechi, atletica. Gli allenamenti sono previsti due volte la settimana: il martedì pomeriggio dalle 15 alle 17 e il giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19, in due impianti sportivi messi a disposizione dal Comune di Milano e dal Cus Milano: il Centro Sportivo Iseo e il Bicocca Stadium.

Si comincia il 20 settembre, le iscrizioni sono aperte fino al 10 settembre 2022. (ANSA).