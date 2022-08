Caldo: oggi il picco in Lombardia, temporali nel weekend

(ANSA) - MILANO, 05 AGO - Temperature ancora in aumento in Lombardia, con le massime in rialzo fino a 38 gradi nella giornata di oggi, ma dalla sera l'ingresso di aria più fresca dovuta al transito di una perturbazione farà calare il termometro. E' quanto prevede l'Arpa, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale. In arrivo nel fine settimana precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, che dai rilievi interesseranno anche a pianura.

Lo zero termico scenderà dai 4.400 metri ai 3.800 di domenica, per poi risalire nella giornata di lunedì, quando sono previsti gli ultimi rovesci. (ANSA).