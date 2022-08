Un cinghiale nella Darsena a Milano, sommozzatori al lavoro

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - I vigili del fuoco di Milano sono impegnati con 4 squadre alla Darsena di Milano per cercare di recuperare un cinghiale. L'operazione di salvataggio dell'animale è iniziata intorno alle 7 di questa mattina, quando qualcuno ha avvertito i pompieri della presenza del cinghiale nelle acque del Naviglio.

I pompieri stanno intervenendo anche con una squadra di sommozzatori e con il contributo dei colleghi del soccorso alpino per recuperare il cinghiale, che si è infilato in un cunicolo. (ANSA).