Torna la Festa Bikers, raduno due ruote nella bergamasca

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Un'area da oltre 50.000 metri quadrati, cucina tipica con ristorante da 2.000 coperti, 2.500 metri di area bar, concerti live, dj set e un' area bimbi da 200 mq. Poi mostre, tatuaggi, performance artistiche, arti marziali, un mercatino con più di 50 espositori e un'area campeggio attrezzata. E ovviamente le moto, anche quelle elettriche. Dal 24 al 28 agosto a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, torna Festa Bikers, la 25esima edizione della kermesse per gli appassionati delle due ruote nata nel 1997.

Attesi oltre 50.000 visitatori alla manifestazione, presentata questa mattina al Palazzo Pirelli di Milano, sede del Consiglio regionale. Novità di questa edizione la sezione dedicata alla mobilità sostenibile, con la presenza anche di moto elettriche. Ci sarà poi un palco destinato ai concerti dove si alterneranno 16 band e un altro per i dj set. "Un evento straordinario" per il consigliere lombardo della Lega Giovanni Malanchini, figlio della "folle ostinazione" dei bergamaschi che, dopo aver patito in maniera drammatica gli effetti della pandemia, "hanno saputo reagire, ripartendo in maniera ancora più forte di prima".

L'incasso, detratte le spese, "verrà interamente devoluto in beneficienza", spiega Fausto Fratelli, fra i fondatori di Bikers. "Facciamo così da sempre e nel tempo siamo riusciti a coinvolgere circa 15 associazioni - conclude - con le quali collaboriamo attivamente nel sostegno alle fragilità". (ANSA).