Torna a settembre la Gran Fondo del Naviglio

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Dopo due anni di stop forzato, il 10 settembre torna la Gran Fondo del Naviglio, la storica gara di nuoto milanese non agonistica promossa dall'Associazione Terre dei Navigli Sport e Natura con il supporto operativo dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia - 1°Gruppo Milano "M.O.V.M. A. Carabelli".

Nata nel 1895 e ripresa dal 2011, giunta quest'anno alla sua nona edizione, la competizione nelle acque del Naviglio Grande invita anche quest'anno gli atleti ad abbinare la loro partecipazione a cause sociali. Per permettere a tutti i nuotatori, dai più atletici agli amatori, di partecipare alla manifestazione e cimentarsi con le acque del Naviglio, la gara si sviluppa lungo due percorsi tutti a favore di corrente e con diversi chilometraggi: medio di 14 Km da Gaggiano alla Darsena e breve di 2 km dalla Canottieri San Cristoforo alla Darsena. Al termine della manifestazione saranno premiati per ogni categoria i primi tre nuotatori uomini, le prime tre nuotatrici donne e verrà assegnato un premio speciale al nuotatore più "grande" e più "giovane" di ogni singola categoria. (ANSA).