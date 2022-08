Festa Indipendenza dell'Ecuador al Milano Latin Festival

(ANSA) - MILANO, 04 AGO - Il Milano Latin Festival si tinge di giallo, blu e rosso per celebrare la festa dell'Indipendenza dell'Ecuador. Torna "Mi Lindo Ecuador", il principale evento dedicato al "primer grito de la inde-pendencia" che si terrà in tre diverse giornate: 7, 10 e 13 agosto.

Quest'anno, il 10 agosto, saranno 213 gli anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ecuador e "il Milano Latin Festival diventerà la casa degli ecuadoriani che vivono lontano dal loro Paese". Una festa che dopo la pandemia è più che mai attesa. Per questo l'edizione 2022 di Mi Lindo Ecuador triplica.

I numeri per celebrare l'indipendenza dell'Ecuador - affermano gli organizzatori - sono da record: 3 giorni di festa, 60 ore di eventi, due aree spettacolo, 30 cantanti, 9 gruppi folkloristi, 6 associazioni culturali, un'area street food, 6 de-gustazioni, 2 ristoranti, churrasco e gelateria, giostre, giochi e clown. Fra gli artisti sarnno presenti Stalin Rodriguez, Victoria Burneo, Karlos Xavier, Boris Cobena, Jim Marlon, Oscar Sanchez, i J Nueve e i mitici Los Van Van, Alison Vera, Jim Marlon, Paula Romina, "Esencia Pura" Maykel, Anita Lucia Proaño, Richway e Ha-rold Hc, Oscar Sanchez, Jim Marlon, Jose Victoria "3 Banderas", Mr Wilson e Gerardo Mejia e tanti altri. L'ingresso è gratuito per gli ecuadoriani. (ANSA).