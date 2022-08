Vela:Mondiali Juniores 49er e Nacra al via,oltre 200 ragazzi

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Ha preso il via il Junior World Championship, il campionato del mondo dei ragazzi con meno di 23 anni, per le classi di doppio olimpiche 49er, equipaggio maschile, 49erFX, equipaggio femminile, e Nacra17, equipaggio misto che con i foil vola sull'acqua. Tutti in acqua nell'Alto Lario, il nord del lago di Como con la regia del Multilario, il consorzio dei circoli velici.

Gli oltre 200 ragazzi delle flotte di 49er e 49FX fanno porto al circolo velico AVAL-CDV di Gravedona ed Uniti mentre gli equipaggi dei Nacra 17 escono da Marvelia, circolo che ha sede a Dongo. Gli equipaggi vengono da tutto il mondo, dalle Americhe fino al Giappone. E per la rappresentativa italiana, il 'pienone': cinque 49erFX, sei 49er e due Nacra 17.

I campioni in carica sono per la classe 49er sono i polacchi Staniul-Sztorch, mentre l'Italia cerca di aggiudicarsi nuovamente il gradino più alto del podio dopo la coppia di ori nel 2021 nelle classi FX e Nacra17. (ANSA).