Tir si ribalta e perde il carico, mucche in autostrada sulla A4

(ANSA) - BRESCIA, 03 AGO - Un tir carico di mucche si è ribaltato stamani sull'autostrada A4 tra Brescia e Desenzano.

Illeso il conducente. Gli animali, usciti dal mezzo pesante, hanno iniziato a muoversi liberamente in autostrada. Molti sono morti in seguito allo schiacciamento. Forti le ripercussioni sulla circolazione, con almeno sette chilometri di coda in direzione Desenzano. (ANSA).