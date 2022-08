Milano-Cortina 2026, cambia la governance: entra Palazzo Chigi

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Presidenza del Consiglio che entra nella Fondazione, insieme alle province di Trento e Bolzano. Cda del comitato promotore di 14 componenti e amministratore delegato "nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" sentite Lombardia, Veneto, le province autonome, Milano e Cortina d'Ampezzo. Cambia, nella bozza del decreto aiuti bis, ancora in fase di limatura, la governance delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Lo statuto della fondazione andrà adeguato "entro 30 giorni" dall'entrata in vigore del decreto.

Nel dettaglio, secondo quanto indicato nella bozza, la Fondazione sarà "amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione" che avrà "sette" componenti "nominati d'intesa dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, uno dei quali con funzioni di presidente", altri "sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo" e "uno, con funzioni di amministratore delegato" nominato con Dpcm. "Nelle more dell'adeguamento dello statuto e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione", si legge ancora nella bozza, "ogni funzione è svolta dall'amminitratore delegato".(ANSA).