Lombardia: da Bruxelles 3,5 mld per programmazione 2021-27

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Ammontano complessivamente a oltre 3,5 miliardi di euro le risorse accordate dalla Commissione Europea a Regione Lombardia per il ciclo di programmazione 2021-2027: all'approvazione del 'PR FSE+', pari a 1,5 miliardi di euro destinati prevalentemente a istruzione, formazione e lavoro, si aggiunge il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) pari a 2 miliardi euro.

La dotazione finanziaria "punta ad accompagnare la ripresa e la crescita della competitività del territorio" sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Si tratta di "un giusto riconoscimento alla professionalità e alle capacità programmatorie di chi opera all'interno della nostra struttura". Il Programma si focalizza sul consolidamento della competitività e dell'attrattività del sistema lombardo, "mettendo al centro la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico"; sulla transizione verso un modello di sviluppo e di crescita sostenibili; sull'attuazione di politiche territoriali di contrasto alle fragilità sociali in aree urbane, promuovendo "la rigenerazione urbana puntando all'inclusione sociale delle popolazioni più fragili, e in aree interne rafforzando i servizi essenziali di cittadinanza e stimolando iniziative a supporto dell'economia e della società". (ANSA).