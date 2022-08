Intossicato nel rogo del tetto di casa, muore in ospedale

(ANSA) - LUINO, 03 AGO - E' morto l'uomo di 47 anni rimasto intossicato, lo scorso 29 luglio a Brenta (Varese), nell'incendio della sua abitazione. Le fiamme, sulla cui natura non vi sono ancora certezze, avevano distrutto il tetto della sua abitazione. Aristite Bagarella era stato soccorso dai vigili del fuoco, e poi trasferito al centro grandi ustionati di Genova. Purtroppo le sue condizioni sono peggiorate ed è morto per gravi complicanze respiratorie. Gli accertamenti in corso chiariranno le cause del rogo. (ANSA).