Ha 104 la turista più anziana della Riviera Ligure

(ANSA) - ARMA DI TAGGIA, 03 AGO - Si chiama Fernanda "Nanda" Silvotti, è di Pinarolo Po, in provincia di Pavia, ha 104 ed è una delle turiste più anziane della Riviera Ligure. Il 31 luglio scorso ha festeggiato il compleanno assieme alle due figlie, al genero, i nipoti e i pronipoti. "E' da circa venticinque anni che trascorre la villeggiatura ad Arma di Taggia - racconta la figlia Silvana -. Ama passeggiare, prendere il fresco nei giardini e nelle piazzette della cittadina, ma anche chiacchierare, ascoltare musica e mangiare il gelato". I suoi gusti preferiti sono panna e limone, perché le ricordano l'infanzia. "Mia madre - prosegue - ha sempre lavorato come contadina. E' cresciuta senza mamma, in quanto morta di 'spagnola'. Da piccola si occupava di cucinare per i fratelli più grandi, che lavoravano nei campi. Avrebbe voluto studiare di più, ma per una serie di ragioni è stata costretta a interrompere in quarta elementare e subito dopo ha iniziato a lavorare". Ad Arma di Taggia le piace cucire all'uncinetto, in particolare delle "presine" da cucina, che poi regala in giro, ai tanti amici del condominio dove soggiorna, ma anche il ristorante dove spesso pranza. Non va in spiaggia perchè "dice che il sole invecchia la pelle". (ANSA).