Garavaglia, Lombardia sia candidata Olimpiadi giovani inverno 28

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Il ministero del Turismo e la Regione Lombardia hanno proposto al Coni la candidatura della Lombardia per ospitare i Youth Olimpic Winter Games 2028: le Olimpiadi giovanili invernali. Lo rende noto il ministero del turismo precisando che si tratta di una scelta "che rientra pienamente nelle linee di sostenibilità previste dal CIO sul riuso delle strutture esistenti, in una logica di sostenibilità ambientale, economica e turistica delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026".

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia, con il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, prosegue la nota, prima di lanciare ufficialmente la proposta di candidatura di Lombardia 2028, hanno condiviso ed affrontato il tema con il presidente del Coni, Giovanni Malagò.

Il Coni ha chiesto agli Enti proponenti uno studio di fattibilità che sarà sottoposto alla valutazione dei competenti Organi (Giunta e Consiglio Nazionale) prima di avviare le procedure ufficiali col CIO così come previsto dalla Carta Olimpica.

Tra l'altro, per quanto riguarda il ministero, viene fatto notare, iniziative come le Olimpiadi giovanili invernali rientrano nei piani di sviluppo della Montagna che individuano lo sport come un volano importante per l'attività turistica per le ricadute economiche sul territorio.

Il ministro Garavaglia, conclude la nota, auspica che a guidare il Comitato promotore sia una donna di sport (ANSA).