Bossoli di pistola in strada,carabinieri indagano in Brianza

(ANSA) - CARATE BRIANZA, 03 AGO - I carabinieri hanno sequestrato 150 bossoli calibro 22 sparsi per strada a Carate Brianza. L'insolito ritrovamento, dopo una segnalazione, ha costretto i militari a chiudere il traffico, tra viale Brianza e via Tommaso Grossi, per effettuare gli accertamenti. I bossoli, sparsi sul manto stradale, erano privi di innesco e quindi inoffensivi.

Al momento resta ignota la provenienza degli scarti di proiettile, e dato che nessuno ha udito colpi di arma da fuoco nelle ore precedenti, il sospetto è che siano stati persi da qualcuno di rientro da una sessione al poligono. Le indagini sono in corso. (ANSA).