Boeri, spero che qualcuno segua idea panchina per senza tetto

MILANO, 03 AGO - "Spero che qualcuno darà seguito, anche in Italia, all'idea di una panchina che accolga tutti, anche chi non ha un tetto sotto cui dormire, invece che respingerli": così l'archistar Stefano Boeri, sui social, torna sulla panchina per i senza fissa dimora da lui presentata durante l'ultimo Fuori Salone a Milano.

Una creazione che aveva diviso i social, tra chi era a favore e chi contro l'idea dell'architetto del Bosco Verticale. "C'è chi ha apprezzato l'idea di una panchina per tutti, chi (non pochi..) mi ha sfidato a mettermela sotto casa "così te li prendi tu i barboni" e chi mi ha accusato - scriveva a giugno Boeri - di proporre una panchina "radical chic" invece che una casa - a chi non ce l'ha". Ora il presidente di Triennale Milano posta il link a un giornale online canadese, dove si vedono delle panchine che si aprono offrendo riparo a chi non ce l'ha, un po' come la sua. creata per un progetto di Rossana Orlandi, con una seduta molto ampia, sponde laterali che diventano poggia-testa e un pannello posteriore allo schienale che - ruotando - diventa un piccolo tetto per ripararsi dalla pioggia o dal sole. Insomma, una panchina per tutti, come quella spuntata in Canada.