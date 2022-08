Covid: in Lombardia il tasso di positività sale al 17,3%

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Sono 8.860 i nuovi positivi in Lombardia, rilevati da 51.207 tamponi effettuati, con un tasso del 17,3%, in salita rispetto a ieri, quando era del 14,8%.

Diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive, che sono 50, in calo di 3 e continuano a diminuire i ricoverati nei reparti, 1375, in discesa di 24. Sono 29 i decessi, per un totale complessivo di 41.613 da inizio pandemia.

I nuovi casi sono 2.440 a Milano, di cui 796 in città, a Bergamo 970, a Brescia 1.147, a Como 464, a Cremona 398, a Lecco 263, a Lodi 274, a Mantova 604, a Monza e in Brianza 671,a Pavia 578, a Sondrio 142 e a Varese 735. (ANSA).