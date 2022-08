Controlli in Stazione Centrale a Milano, 13 arresti

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - Oltre 2 mila persone controllate, 136 denunce e 13 arresti. E' il bilancio dei servizi straordinari di controllo condotti nella zona della Stazione Centrale di Milano la settimana scorsa dalla polizia di Stato e dai carabinieri. Nel corso di 15 operazioni in 7 giorni, come spiegano dalla questura, 2.195 persone e 281 veicoli sono stati sottoposti a controlli.

La polizia, in totale, ha denunciato 85 persone e ne ha arrestate 9, tra cui due romeni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e un marocchino che, dopo aver rubato 4 power bank in un negozio, una volta arrestato e fatto salire in auto, ha morso un poliziotto.

Gli agenti della Divisione Anticrimine della Questura, inoltre, hanno comminato 71 sanzioni in merito a disposizioni in materia di sicurezza della città con relativi ordini di allontanamento per 48 ore dalla Stazione di Milano. I carabinieri hanno denunciato 51 persone e ne hanno arrestate 4 tra cui un italiano per rapina aggravata commessa con una pistola soft air priva di tappo rosso ai danni di un bar in via Costa, e un altro italiano ricercato perché condannato in via definitiva a 5 anni e 2 mesi per ricettazione e furto. Ventidue sono le sanzioni comminate in base al codice della strada.

Infine nove minori non accompagnati sono stati affidati a strutture di accoglienza, tredici persone senza fissa dimora che sostavano in piazza Duca D'Aosta con masserizie al seguito sono state allontanate e alcune, d'intesa con il Comune, sono state accolte presso la struttura di via Saponaro. (ANSA).