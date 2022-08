Ucraina, dal Concertozzo di Elio 100mila euro per il Cesvi

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Ha permesso di raccogliere centomila euro il Concertozzo di cui sono stati protagonisti lo scorso 16 luglio all'Arena Fiera Bergamo Elio e le storie tese, tornati insieme per l'occasione, e Trio Medusa. La band e il trio hanno consegnato oggi la cifra al Cesvi che li utilizzerà per la ricostruzione delle strutture educative di Bucha, la cittadina ucraina dilaniata nella prima fase della guerra, e per offrire supporto psicologico alla popolazione.

L'esibizione andata sold out con 7500 biglietti venduti è stata il coronamento del progetto #insiemeperlamusica che nei mesi della pandemia ha permesso già di raccogliere 150mila euro serviti a sostenere 46 band nel periodo in cui le esibizioni dal vivo erano vietate.

I centomila euro serviranno per garantire il rientro dei bambini negli asili e nelle scuole a settembre, e anche per attivare un centro diurno che offrirà attività ludico-ricreative ad oltre 3.000 bambini e ragazzi e un supporto psicosociale per il trattamento dei sintomi da stress post traumatico.

"Speriamo che il nostro contributo serva ad aiutare chi è davvero in difficoltà e ringraziamo quindi tutti gli spettatori che sono intervenuti con tanto entusiasmo, i nostri amici del Trio Medusa e del CESVI, oltre a tutti quelli che hanno contribuito alla realizzazione di questa serata speciale" la band ha detto della sua "Woodstock bergamasca" "Elio e Le Storie Tese, Trio Medusa e tutti i partner dell'iniziativa ci hanno permesso di trasformare l'orrore in amore" ha commentato il vicedirettore generale del Cesvi Roberto Vignola.

Alla 'festa di fine sfiga', trasmesso in diretto sa Radio Deejay e organizzata da Media Partners, hanno contribuito Open stage, che ha fornito due postazioni speciali dove si sono esibite diverse band, e Promoberg, la società che gestisce la fiera, ha messo l'arena gratuitamente a disposizione. Ma l'appoggio è stato anche da parte del Comune e di altri sponsor tecnici e non solo.

"Il detto vuole che a rendere perfetta una torta occorra una ciliegina da posare in cima. Concluso il Concertozzo scopriamo che di ciliegine ne abbiamo addirittura 100.000!" ha concluso il Trio Medusa. (ANSA).