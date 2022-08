Sul lago d'Iseo si gira il film con Thurman e Theron

(ANSA) - BERGAMO, 01 AGO - Sono iniziate lungo la strada litoranea bergamasca del lago d'Iseo le riprese di 'Devon House', sequel targato Netflix di 'The Old Guard', film con Charlize Theron (che ne è anche produttrice), Uma Thurman e l'italiano Luca Marinelli.

Per poter ambientare alcune scene nella selvaggia bellezza del Sebino, tra inseguimenti di automobili e motociclette ad alto impatto visivo, la produzione statunitense del film, tratto dall'omonimo fumetto su una squadra di mercenari immortali, ha chiesto e ottenuto la chiusura di alcune strade, in particolare quella la strada tra la località Gre di Riva di Solto e Castro, dove sono iniziate le riprese. Dalle 22 di oggi e fino alla mezzanotte di giovedì sarà off limits il tratto della stessa strada tra i Comuni di Solto Collina e di Riva di Solto. Inoltre domani, dalle 14 alle 19, verrà interdetto il percorso comunale di via Porto a Riva di Solto. Con l'ausilio di personale addetto, i residenti delle case che si affacciano sul luogo delle riprese potranno comunque accedere alle loro abitazioni. Venerdì 5 la chiusura si sposta tra il ristorante Zu e il Comune di Tavernola bergamasca, dalle 7 alle 21. (ANSA).