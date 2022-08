Chiude Filosofi lungo l'Oglio, l'edizione 2023 su 'Osare'

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - Sarà 'Osare' la parola chiave della prossima edizione di 'Filosofi lungo l'Oglio', il festival maratona del pensiero che ha chiuso ieri la sua diciassettesima edizione.

Tanti i partecipanti ai 28 appuntamenti - in 22 comuni nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona - che si sono svolti dal 10 giugno al 31 luglio, sia in presenza sia online con oltre 43 mila utenti su Facebook e 18 mila su Instagram.

A Bernhard Casper, filosofo delle religioni membro del comitato scientifico del festival deceduto lo scorso 8 giugno, è stata dedicata la lectio della presidente della fondazione Filosofi lungo l'Oglio Francesca Nodari. Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, il talmudista Haim Baharier sono solo alcuni dei protagonisti della manifestazione che quest'anno ha varato anche una sezione sezione "Filosofi a tavola" con la chef Francesca Marsetti, i filosofi Francesca Rigotti, Flavia Monceri, Paolo Gomarasca, Massimo Donà e gli attori Antonio Palazzo, Lavinia Cipriani, Alessandro Mor, Emanuela Sabatelli.

Per il prossimo anno - quando Bergamo e Brescia saranno capitali italiane della Cultura - si sta già lavorando all'organizzazione.

"Ora - ha spiegato Nodari - sulla scorta delle originali e feconde piste d'indagine e di approfondimento proposte nel corso del Festival emerge, come una sorta di fil rouge, quasi fosse una "voce di silenzio sottile" il rinvio, per così dire, ad una sorta di imperativo che farà da architrave all'edizione 2023 del Festival: osare". (ANSA).