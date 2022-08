A Milano dopo vandalismi ipotesi recinzione per Loggia Mercanti

(ANSA) - MILANO, 01 AGO - La Loggia dei Mercanti, simbolo della Resistenza a Milano, potrebbe essere recintata come soluzione ai continui episodi di vandalismo che si sono verificati da quando è stata riqualificata, su progetto di Cini Boeri, e riaperta. A proteggerla potrebbe arrivare una recinzione 'leggera', alta un metro e allestita con materiale trasparente, secondo l'ipotesi a cui sta pensando il Comune di Milano in accordo con Anpi.

Il 18 luglio scorso in un incontro in Comune con il direttore generale, gli assessori alla Rigenerazione urbana, Giancarlo Tancredi e l'assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi, è stata analizzata "la possibilità di progettare una sorta di recinzione per una chiusura non completa della Loggia - ha spiegato il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati in commissione consiliare -, che sia un deterrente ai vandalismi.

Noi siamo d'accordo sulla recinzione, ma è un progetto che la sovrintendenza non ha mai approvato". In attesa di questo, l'Anpi ha ribadito la necessità di potenziare l'illuminazione, la videosorveglianza e di realizzare nella Loggia iniziative culturali oltre che di posizionare cartelli informativi sulla storia del monumento.

L'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli, ha spiegato in commissione che l'attività di controllo del territorio delle forze dell'ordine ha ridotto gli episodi di violenza.

L'illuminazione della Loggia e nell'area circostante inoltre è già stata potenziata e il progetto di potenziamento e sostituzione delle telecamere, che adesso sono di vecchia generazione, è "alle ultime autorizzazioni e contiamo entro fine anno di fare il posizionamento". (ANSA).