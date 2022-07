Incidenti stradali: scontro tra auto, due morti nel Cremonese

(ANSA) - MILANO, 31 LUG - E' tragico il bilancio dell'incidente che si è verificato nel pomeriggio, poco dopo le 14, a Castelverde, in provincia di Cremona: nello scontro fra due auto sono morti il 70enne Maurizio Fioretti, residente nel capoluogo lombardo, e la 49enne Paola Raimondi, di Soncino.

Questa ultima viaggiava con la figlia 15enne, che nell'impatto ha riportato lesioni serie ma non gravi e dovrebbe cavarsela senza particolari complicazioni.

Stando a quanto si è appreso, mamma e figlia avevano trascorso la mattinata insieme all'outlet di Fidenza e stavano tornando a casa quando, lungo via Bergamo, si sono ritrovate la loro carreggiata occupata dalla macchina dell'anziano, che secondo i primi accertamenti e per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia di marcia opposta.

Tremendo l'impatto tra la Fiat Panda del pensionato e la Lancia Musa delle soncinesi. Violento al punto da non lasciare scampo ai due conducenti.

Sul posto, per i rilievi, i carabinieri della stazione di Castelverde e del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cremona, i vigili del fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza e a recuperare i mezzi distrutti, e gli operatori del 118. è atterrato anche l'elisoccorso, lungo la ex statale teatro dello scontro. Ma è ripartito vuoto. (ANSA).