Calcio: scontri playoff Monza-Brescia, altri tre Daspo

(ANSA) - MONZA, 30 LUG - Altri tre Daspo, uno di cinque anni e due di un anno, sono stati emessi dalla Questura di Monza nei confronti di altrettanti tifosi bresciani. Sono accusati di avere dato il via agli scontri dello scorso 22 maggio, in occasione della semifinale di ritorno dei play-off di serie B tra Monza e Brescia.

In quell'occasione alcuni tifosi del Brescia, dopo aver parcheggiato nel settore loro dedicato, si sono avvicinati alle auto della tifoseria avversaria, cercando lo scontro. In gruppo poi, circa un'ottantina di loro, si sono presentati all'ingresso della curva ospiti, pretendendo di entrare. A fine incontro poi, hanno innescato la rissa nei pressi di una rotonda, bloccati pochi minuti dopo dalla Polizia di Stato.

Nei giorni successivi agli scontri erano già stati emessi cinque Daspo. (ANSA).