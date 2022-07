Lombardia: inaugurati 24 alloggi Aler in provincia di Varese

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Sono stati inaugurati 24 nuovi alloggi Aler a Tradate, in provincia di Varese, appartamenti realizzati in via Broggi dopo la demolizione dei vecchi stabili costruiti negli anni '70. Le case sono state completate grazie al finanziamento di oltre 3 milioni del Piano nazionale edilizia abitativa.

L'obiettivo è quello di risolvere il problema del degrado nel rione Pineta. I criteri di assegnazione sono fissati e la priorità è di privilegiare il 'cambio alloggio' per famiglie che, per esempio, sono residenti in spazi troppo stretti o che hanno bisogno di essere ristrutturati.

"L'inaugurazione odierna - ha commentato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana presente alla cerimonia - è in linea con gli obiettivi prefissati a inizio legislatura: riqualificazione, efficientamento energetico, riduzione del consumo di suolo".

Soddisfatto, alla sua prima uscita istituzionale in questa veste, anche l'assessore regionale alla Casa Alan Rizzi: "La chiave di questi interventi - ha detto Rizzi - è nella sinergia fra gli attori che operano insieme integrando le rispettive politiche".