Bimba morta, accertamenti sul biberon anticipati a domani

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Sono stati anticipati a domani gli accertamenti tecnici irripetibili sul biberon e il suo beccuccio, sulla boccetta di En e altro materiale disposti dal pm Francesco De Tommasi che indaga sulla morte della piccola Diana, la bimba lasciata per sei giorni a casa sola dalla madre, Alessia Pifferi, ora in carcere.

Le operazioni tecniche fissate negli uffici della polizia scientifica della Questura per il primo agosto, stando a quanto riferito sono state riprogrammate per il 30 luglio. Inquirenti e investigatori, che stanno ricostruendo quanto è accaduto nei minimi dettagli e stanno scavando nella vita di Alessia Pifferi anche per rintracciare il padre biologico della piccina, intendono tra l'altro verificare se la bimba sia stata stordita con l'En, un potente ansiolitici lasciato in casa da un uomo con cui la madre aveva avuto qualche incontro.

Intanto oggi pomeriggio, nel giorno in cui Diana avrebbe compiuto un anno e mezzo, saranno celebrati i funerali della bambina nella chiesa Santi Pietro e Paolo. Attesa molta gente e anche il sindaco di Milano Beppe Sala. (ANSA).