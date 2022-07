Aeroporti: accordo Sea-Fla per implementare la sostenibilità

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Sea, società di gestione degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, ha sottoscritto con Fondazione Lombardia per l'Ambiente (Fla) un accordo di collaborazione per l'implementazione di progetti di ricerca nel campo della sostenibilità delle infrastrutture aeroportuali. Un "ulteriore passo per lo sviluppo del proprio piano di sostenibilità", sottolinea Alessandro Fidato, Chief Operating Officer di Sea, secondo cui l'impegno per la sostenibilità ambientale "è motore di rilancio del nostro settore che ha tanto sofferto, ma che è pronto a ripartire, supportando l'economia del Paese con una più consapevole attenzione per l'ambiente e il territorio".

L'accordo prevede, tra l'altro, la realizzazione di un Piano di Adattamento al cambiamento climatico per l'aumento della resilienza degli aeroporti e la riduzione del rischio agli impatti del cambiamento climatico delle zone aeroportuali. Prevista anche la realizzazione di una Strategia per la Biodiversità, per il miglioramento degli habitat naturali nei dintorni degli aeroporti e per il contrasto alla perdita della biodiversità.

"Potenziare le partnership - spiega Matteo Fumagalli, presidente della Fondazione Lombardia per l'Ambiente - è l'unica strada per realizzare la transizione ecologica e raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile dei prossimi decenni. Attivare progetti con Sea significa compiere un passo strategico verso la sostenibilità, di cui l'intero sistema lombardo, nazionale e internazionale potranno beneficiare". (ANSA).