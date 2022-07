Straripa torrente bresciano, 40 evacuati

(ANSA) - BRESCIA, 28 LUG - A causa del maltempo che nella notte si è abbattuto sulla Vallecamonica, nel Bresciano, è esondato il torrente Re. Quaranta persone sono state evacuate dai comuni di Braone e Niardo. Si registrano tre feriti non gravi. I Vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza i due paesi. (ANSA).