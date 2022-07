Per unità cinofila Polizia locale di Milano 10 nuove panchine

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Dieci nuove panchine arricchiranno l'area dedicata all'Unità cinofila della Polizia locale di Milano all'interno del parco Forlanini. Le panchine, donate da Dils operatore del settore immobiliare che lo scorso inverno ha realizzato l'albero di Natale in piazza Duomo, serviranno come dotazione per l'addestramento degli agenti a quattro zampe ma anche per accogliere le scolaresche e gli ospiti in visita alla struttura.

Il Nucleo cinofilo della Polizia locale è stato creato nel 2000 e si occupa di svolgere attività di vigilanza nei parchi e nei pressi delle scuole della città. Fornisce inoltre un valido supporto ai reparti operativi anche fuori dal territorio del Comune di Milano e alle forze di polizia attraverso l'addestramento, la formazione e la selezione di personale e animali. (ANSA).