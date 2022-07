Nel Bresciano fatti evacuare 105 ragazzi da campo estivo

(ANSA) - BRESCIA, 28 LUG - In tutta la zona della Vallecamonica, nel Bresciano, tra Niardo e Braone, mancano acqua e gas nelle abitazioni. Gli sfollati sono stati trasferiti nella palestra e nell'oratorio dei due paesi.

Temendo una nuova ondata di maltempo le ruspe hanno accumulato mucchi di sabbia, terra e massi per provare a liberare la strada principale ma la situazione resta critica.

Decine di auto sono bloccate dal fango e dai detriti. La Polizia locale ha spiegato: "Si è formata una sacca di acqua e fango a monte del paese, per ora non è sicuro rientrare e dobbiamo tutti stare fuori dalla case". Per precauzione sono stati fatti evacuare 105 ragazzi ospiti del campo estivo Campo Tres a Ceto, perché le strade di collegamento sono parzialmente interrotte.

