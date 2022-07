Milano: sindaco Sala trasloca e dice 'addio' a Brera

(ANSA) - MILANO, 28 LUG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, trasloca e dice addio al quartiere di Brera nel centro storico della città, dove ha vissuto in questi anni. E' stato lui stesso a comunicare il trasloco sulla sua pagina Instagram, dove ha postato due foto dell'ingresso dello stabile di via Goito scrivendo 'Adieu'.

Sala andrà a vivere con la compagna, Chiara Bazoli, in una zona non lontano da porta Venezia. Tra i commenti sui social non manca chi ironizza sul suo trasloco scrivendo 'si va a Roma?', riferendosi alle prossime elezioni politiche a cui Sala ha già spiegato che non si candiderà. (ANSA).