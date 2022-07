La cultura illumina la montagna, finale di Pontedilegno poesia

(ANSA) - PONTE DI LEGNO (BRESCIA), 28 LUG - Le emozioni in versi invadono e illuminano la montagna bresciana questo week end a Ponte di Legno, con la tredicesima edizione del premio nazionale di poesia edita. Un appuntamento, nell'ambito di una serie di eventi culturali, che convoca in Alta Valle Camonica i sei vincitori della Selezione per contendersi la possibilità di finire nell'albo d'oro che annovera nomi famosi come Franco Loi, Maurizio Cucchi, Vivian Lamarque e Giancarlo Pontiggia.

Quest'anno sono Alberto Bertoni, Maria Rita Bozzetti, Luca Campana, Raffaele Castelli Cornacchia, Ennio Cavalli e Renato Minore a cercare di aggiudicarsi il PontedilegnoPoesia edizione numero 13, secondo la selezione operata dalla Giuria (Vincenzo Guarracino, presidente, Eletta Flocchini, Giuseppe Grattacaso, Vivian Lamarque e Giuseppe Langella), fra le 64 opere presentate al concorso.

Nel rispetto del regolamento che prevede che i finalisti - per partecipare all'assegnazione del premio - presentino personalmente, in un confronto anche con il pubblico, stralci della loro opera, i poeti sono divisi in due terne: domani, venerdì 29, tocca a Maria Rita Bozzetti ("Dialogo con Teresa", Libreria Editrice Vaticana), Luca Campana ("Fioriture invernali", ed.Interno Poesia) e Renato Minore ("Ogni cosa è in prestito", ed. La nave di Teseo); sabato è la volta di Alberto Bertoni ("L'isola dei topi", Giulio Einaudi Editore), Raffaele Castelli Cornacchia ("L'educazione", ed. PeQuod) ed Ennio Cavalli ("Amore manifesto", ed. La nave di Teseo). Domenica, infine, 31, cerimonia di premiazione, durante la quale verrà consegnato il premio Franco Loi-PontedilegnoPoesia 2022 alla carriera a Emilio Coco. E, come da tradizione, sarà anche occasione per la consegna del premio Pontedilegno-MirellaCultura, che esula dal tema della poesia: andrà al cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Con PontedilegnoPoesia entra nel vivo la rassegna "Una montagna di cultura…la cultura in montagna" - promossa da MirellaCultura con la collaborazione della Pro Loco e della Biblioteca Civica. (ANSA).