Grave operaio schiacciato da un tronco d'albero in Val Brembana

(ANSA) - BERGAMO, 28 LUG - Un uomo di 60 anni è rimasto schiacciato da un tronco d'albero mentre era impegnato in alcuni lavori di taglio di arbusti in un bosco in località Galizia a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo.

L'infortunio si è verificato poco prima delle 11 di oggi in via Belvedere, in una zona impervia distante dal centro abitato.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere il sessantenne e lo hanno trasportato, dopo le prime cure sul posto, con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. L'uomo, seppur cosciente, ha riportato un trauma da schiacciamento al torace e alla schiena. Nei pressi di via Belvedere sono giunti sia l'ambulanza sia il Soccorso alpino e il nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco.

